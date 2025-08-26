Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in “silah izinlerinin polisin ihtiyacıyla ilgili olduğu ve yanlış verilen izinlerin iptalinde kararlı oldukları” açıklamasına, “Kime hangi gerekçeyle verdiğinizi açıklamazsanız, bilgi vermezseniz kim neye nasıl itiraz edecek?” diyerek tepki gösterdi.

Özersay, “Dört ay önce Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne sorduk, yasal sorumluluğunuz olmasına rağmen yanıt vermediniz, şeffaf davranmadınız yasaları ihlal ettiniz. Şimdi de çıkıp gerekirse istismar varsa iptal edeceğinizi söylüyorsunuz. Kime hangi gerekçeyle ne ruhsatı verdiğinizi açıklamıyorsunuz, Resmi Gazete’de yayınlamıyorsunuz, Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde sorulan sorulara yanıt vermiyorsunuz.” diyerek, Başbakan'ı şeffaf davranmamakla itham etti.

“Bu durumda kim bu istismarı ve yasa dışı verilen izinleri nereden nasıl öğrenecek de itiraz edecek?” diye soran Özersay, dört ay önce Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri’ne silah ruhsatlarıyla ilgili yazdıkları dilekçeyi de kamuoyu ile paylaştı ve Başbakanlığın yanıt vermeyerek yasalara aykırı davrandığını savundu.