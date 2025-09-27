Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da bir grup muhtarla bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Tufan Erhürman’ın bilgisi, deneyimi, birikimiyle ayakları sağlam yere basan geleceği birlikte kuracağız. Toplumsal mücadele için bir arada durmayı başardık, 19’unun akşamı hepimiz kazanacağız.” dedi.

Erhürman da toplantıda yaptığı konuşmada tarafsızlık sözü verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada,

Müzakeresiz bir dönemin geride bırakıldığına işaret etti.

Erhürman, tek bir kapının bile açılmadığına dikkat çekti. “Bırakın yeni kapı açılmasını, özellikle Metehan ile Beyarmudu işkenceye dönüştü. Müzakere yok, kapı yok. ‘Karma evliliklerden doğan’ çocukların AB vatandaşı olma hakkı ihlal edildi, savunan olmadı.” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geçtiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Memleketin her konusunda atak politika uygulayacakmış. ‘İçeride görevi yoktur, Cumhurbaşkanının görevi değildir’ derlerdi; demek ki varmış. Beş sene geçti. Kim kimin elini bağladı da atak politika uygulanmadı?” diye sordu.