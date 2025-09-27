Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, Annan Planı dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananların ardından yıllarca denenen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinin tükendiğini söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini anlatan Tatar, anlaşma isteyenin, karşı tarafın egemenliğini kabul etmesi gerektiğini ancak Rumların, Türkleri azınlık olarak gördüğünü vurguladı.

Rum tarafının dayatma bir çözümle sıfır asker ve sıfır garanti istediğine işaret eden Tatar, dünyadaki jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini gündeme getirdiklerini söyledi.

Rum tarafının hiçbir zaman eşit anlamda federasyonu kabul etmediğine ve masaya her oturduğunda kazanımla kalktığına dikkat çeken Tatar, “Mehmet Ali Talat çapraz oyu kabul etti. Crans Montana’da ise harita verildi ancak göreve geldiğimizde kayıtlarımızda bulamadık.” dedi.

İki devletli çözüm siyasetiyle zeminin güçlendiğini dile getiren Tatar, toprakları verilecek diye başka yerlere yatırım yapan Güzelyurtluların yerlerine sahip çıktığını ve yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Rum tarafının, Ürdün’ün, KKTC’den hellim ithal etmesine yasak getirmesine sevindiğini aktaran Tatar, “Bu nasıl bir anlayıştır. Türk tarafını zora sokmak, umudu kaybettirip, kendilerine yama etmek istiyorlar.” dedi.