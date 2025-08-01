SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın sosyal medya üzerinden kurumun mali yapısı ve karar süreçlerine yönelik eleştirileri tartışma yarattı.

2024'te 16 milyon TL zarar edildiğini öne süren başkana, SÜİB Başkanı Mahmut Erden sert tepki gösterdi. Erden, “2024 kârla kapatıldı, toplantıdaydım” diyerek iddiaları yalanladı.

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durdu Özdeğirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurumun işleyişini eleştirdi. Özdeğirmenci, SÜTEK yönetim kurulunun sütle ilgili kararlarda bilgilendirilmediğini, 2024 yılının 16 milyon TL zararla kapatıldığını ve 2025’in ilk üç ayında ise 10 milyon TL kâr açıklanmasının çelişki yarattığını belirtti.

Özdeğirmenci paylaşımında, “Bu sistemle 2024 yılını 16 milyon zararla kapattık. 2025 yılının ilk üç ayında 10 milyon kârdaymışız diyor mali danışmanımız. Bu nasıl bir çelişki? Dün gözümle gördüm, kulağımla duydum, SÜTEK müdürümüz personel maaşlarını ödeyebilmek için imalatçılardan para dileniyordu. Bu çok ayıp,” ifadelerini kullandı.

Bu eleştirilere Süt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden sert bir yanıt verdi. Erden, aynı toplantıda bulunduğunu belirterek, “SÜTEK Mali müşavirinin izahat verdiği toplantıda ben de vardım. Adam gayet net 2024’ü SÜTEK kârla kapattı dedi. Sen bu şekilde iddialarla neyi amaçlan anlamış değilim,” ifadelerini kullandı.

Erden, paylaşımında ayrıca Özdeğirmenci’nin sözlerini “hayal alemi” olarak niteledi ve “Alzheimer başlangıcı da olabilir” şeklinde sert bir ifade kullandı.