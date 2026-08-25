Protokol ayrıca, DAÜ öğrencilerine staj ve mezunlarına istihdam olanaklarının geliştirilmesini de kapsıyor.

KTGB’den verilen bilgiye göre, KTGB ile DAÜ, gazetecilerin ve ailelerinin eğitime erişimini desteklemek amacıyla kurumsal iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole göre KKTC uyruklu birlik üyeleri ve çalışanları ile eş ve çocuklarına, DAÜ’nün ön lisans ve lisans programlarında yüzde 25 öğrenim harcı indirimi uygulanacak. Uluslararası ortak programlar ile Tıp ve Diş Hekimliği programları bu kapsamın dışında tutulacak.

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuyla DAÜ’ye yerleşen TC veya KKTC uyruklu hak sahiplerinin burs oranı ise yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltilecek. Herhangi bir burs almadan ücretli bir programa yerleşenlere yüzde 50 burs sağlanacak.

Yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak hak sahipleri yüzde 40, doktora programlarına yeni kayıt yaptıracaklar ise yüzde 25 öğrenim harcı indiriminden yararlanabilecek.

KKTC ve TC dışındaki ülkelerin vatandaşları için ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak indirim oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

İş birliği kapsamında DAÜ öğrencilerine, öğrenim gördükleri akademik programlarla bağlantılı staj olanakları sunulması da hedeflenen protokolde, DAÜ mezunlarının uygun pozisyonlar için KTGB ve ilgili kurumlara iş başvurusu yapabilmelerine öncelik tanınması da yer alıyor.

-Akın

KTGB Başkanı Ayşemden Akın, protokolün gazeteciler ve aileleri açısından önemli bir eğitim desteği oluşturduğunu belirterek, gazeteciliğin güçlenmesinin, gazetecilerin yalnızca çalışma yaşamında değil, eğitim ve gelişim olanakları bakımından da desteklenmesini gerektirdiğini ifade etti.

“Bu protokolle üyelerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin ön lisans programlarından doktoraya kadar uzanan geniş bir alanda eğitime daha kolay erişebilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda DAÜ öğrencilerine staj, mezunlarına ise mesleki deneyim ve istihdam olanakları yaratmayı hedefliyoruz.” diyen Akın, iş birliğinin her iki kurum için de kalıcı ve üretken sonuçlar doğurmasını diledi.