Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde personel eksikliği ve artan iş yükü gerekçesiyle dün uyarı eylemi yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin istihdam politikasını eleştirerek, "Yüzlerce istihdam yapılmasına karşın birçok yerde eleman eksikliği yaşandığını" savundu.

Serdaroğlu, geçen hafta beş kişinin işe alındığına dair bilgi edindiklerini söyleyerek, istihdamların iş yükü olan yerlere yapılması gerektiğini ancak Maliye Bakanlığı'ndan çıkan yetkiyle örgüt başkanlarının tanıdıklarının işe alındığını savundu.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da "duyarsızlık ve ihmalkarlık konusunda had safhaya ulaşıldığını" iddia ederek, ülkede layıkıyla çalışmaya devam eden üç beş kurum kaldığını savundu.

İstihdamların popülizm ve siyaset için yapılmaması gerektiğini dile getiren Atan, Şirketler Mukayyitliğinin tek şubesi olduğundan iş yükünün fazla olduğunu kaydetti.

Her gün bir şirket açıldığını söyleyen Atan, personelin tüm işlemlere yetişemediğini belirtti.

Hükümet tarafından yapılan istihdamları da eleştiren Atan, “İstihdam, iş yükü fazla olan kurumlar için yapılmıyor. Kendilerine siyasette bayrak sallayanlara, arkalarında koşanlara istihdam yapılıyor.” iddiasında bulundu.

Sorunların çözümsüz kalması durumunda daireyi süresiz kapatacaklarını söyleyen Atan, “Biz üç sendika olarak bu basın açıklamasıyla, bir uyarıda daha bulunuyoruz. Bundan sonra olacaklardan sorumlu biz olmayacağız.” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da dairenin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, KKTC sınırları içerisindeki tüm şirketlerin bütün işlemlerinin bu dairede yapıldığını, başka şubeleri bulunmadığını söyledi.

Dairede 2015 yılında 18 bin civarında tescil işlemi yapıldığını bugün bu rakamın yaklaşık 70 bine ulaştığını kaydeden Bengihan, iş yükünün neredeyse 4 kat arttığını belirtti.

Bengihan, süreç içerisinde 23 kişinin daireden ayrıldığını ancak yerine sadece dokuz kişinin istihdam edildiğini de belirterek, iş yükünün dört katı arttığı yerde çalışan sayısının ters orantılı olarak azaldığını, bu durumun iş yapmaya çalışan şirket sahipleri ile çalışanları karşı karşıya getirdiğini söyledi.

İstihdamların yapıldığını ancak nerelere istihdam yapıldığını bilmediklerini söyleyen Bengihan, ayrıca işe gitmeyip, para alanlar olduğunu da savundu.