Sosyal medyada son zamanlarda çıkan haberlere karşılık sebze meyve toptancılarından yayınlanan bir basın bildirisiyle cevap verildi.

KIBSEM, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine bir kamuoyu duyurusu yaptı.

Açıklamada, KIBSEM ile ilgili haberlerin üzülerek takip edildiği, haberciliğin tek taraflı olmaması ve doğruluğunun araştırılması gerektiği belirtilerek üreticilerin yanı sıra halkın da düşünüldüğü, kasıtlı bir uygulama yapılmadığı ve üretim eksikliklerinde ithal izinleriyle dengenin sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, yaş sebze ve meyve fiyatlarının haftada üç gün yayınlandığı ve bu fiyatların altında ödemenin sadece ürün kalitesinde sorun olması durumunda yapıldığı vurgulandı.

KIB-SEM'in kamuoyu duyurusu şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Uzun süredir basında çıkan KIBSEM ile ilgili haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Habercilik; tek taraflı olmamalı, haberin doğruluğu araştırılmalı ve halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılmalıdır.

Üreticilerimiz bizler için değerli olduğu kadar bilinmelidir ki biz hem üretimi hem de halkı düşünmek zorundayız. Kimseye kasıtlı bir uygulama yapılmamış olup, üretim miktarında zaman zaman yaşanan eksikliklerde ithal izinlerinin açılıp dengenin korunmasını sağlamak mecburiyetindeyiz.

Yaş sebze ve meyve fiyatları haftada üç gün yayınlanmakta olup, üretici ödeme fiyatları da ayrıca belirtilmektedir. Bu fiyatların altında ödeme yalnızca ürünün kalitesinde bir sorun olması durumunda yapılmaktadır. Bu sistem yıllardır bu şekilde uygulanmakta olup, iddia edildiği gibi sistem dışında bir uygulama yapılmışsa, iddia sahipleri ve basın mensupları bunu açıkça belirtmeli ve tüm sektörü zan altında bırakmamalıdır.

Saygılarımızla KIBSEM