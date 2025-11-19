KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert imzası ve 18-24 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla yayımlanan mesajda, Sağlık Bakanlığı’na reçetesiz antibiyotik satışının engellenmesi, tüketimin izlenmesi, farkındalık kampanyaları düzenlenmesi ve sağlık profesyonellerine sürekli eğitim verilmesi çağrısında bulundu.

Hekimlere yönelik uyarılara da yer verilen mesajda, antibiyotiklerin yalnızca bilimsel rehberlere uygun şekilde reçetelenmesi, viral enfeksiyonlarda kullanılmaması ve dar spektrumlu ilaçların tercih edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Mesajda, vatandaşlara antibiyotikleri yalnızca doktor önerisiyle kullanmaları, doz ve süreye uymaları, başkasının ilacını almamaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Antibiyotik direnciyle mücadelenin Sağlık Bakanlığı, hekimler, eczacılar, veterinerler, ziraat mühendisleri ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulanan mesajda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) direktifleri doğrultusunda ulusal strateji geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.



