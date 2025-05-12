Haravgi haberi, Rum “Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi” tarafından yapılan açıklamaya dayandırdı.

Açıklamada bir grup Kıbrıslı Türkün, cumartesi gecesi Ksilofagu’daki bir ağıldan küçükbaş hayvan çalmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı ve Dikelya İngiliz polis karakoluna götürülerek kovuşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Hareket, “İngiliz Üsleri Askeri Mahkemesi’ne çıkması beklenen bahse konu şahısların, Baf ve Limasol’da; av köpeği, araba ve araba parçası hırsızlıkları gibi benzer suçlara karıştığını” da iddia etti. Hareket Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne mektup göndererek, onlarca faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması çalışmasını istedi.

İnternet gazeteleri, Kıbrıslı Türk oldukları iddia eden şahısların üç kişi olduğunu, ikisinin vatandaşlar tarafından “hayvan çalmaya çalışırken”, kaçan diğer şahsın ise İngiliz polisi tarafından yakalanarak Derinya Polis Karakolu’nda sorguya alındıklarını yazdı.

Sorgu sırasında karakol önünde toplanan Rum Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi üyelerinin olayı protesto etmek için eylem düzenledikleri bilgisini verdi.