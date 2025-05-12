Alithia gazetesi, Hayvan Partisi’nin, 8 Mayıs Dünya Eşekler Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Hayvan Partisi, Karpaz’daki eşek koruma sorununu ele alma ve iki toplumun kazanacağı (win win situation) bir çözüm için yoğun ve amaçlı çalışabilecek öneriler bulunabilmesi konusunda iki toplumlu teknik komitelere çağrıda bulundu.

Hayvan Partisi açıklamasında, ayrıca eşeklerin, Kıbrıs’ın kültürel mirası ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulanarak, “ Binlerce yıldır insanlığa mütevazi bir şekilde hizmet ettiklerini unutmamalıyız” ifadesini kullandı.

Karpaz’da, en az 15 eşeğin öldüğü katliama da atıfta bulunan Hayvan Partisi, bölgede 3 bini aşkın eşeğin bulunduğunu, bunların derhal korunması ve kurtarılması gerektiğini ifade etti.