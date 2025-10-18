Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi daha önce yaptığı paylaşımlara işaret ederek Erdoğan-AKP ve MHP destekli adayın işinin zor olduğunu belirtiğini hatırlattı.

Mustafa Akıncı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Temmuz ayında 4 gün ard arda yaptığım paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerimi, düşüncelerimi ve kaygılarımı ifade etmeye çalıştım. 2020’deki gibi bir müdahale olmazsa Erdoğan-AKP ve MHP’nin desteklediği adayın işinin zor olacağını da belirttim. Oy verme gününe 48 saat kala perde önünde yaşananlar, gelip giden siyasiler, eski futbolcular, şarkıcılar vs. bu zorluğu aşmaya yeterli olmamıştır kanaatindeyim. Kampanya ekibinin Kıbrıs’ı bilmemesi de ayrıca eksi hanesine yazılan bir unsur olmuştur. Kıbrıslıların hissettiği budur. Ancak Kıbrıs’ın kuzeyinin artık Kıbrıs’tan çok Türkiye olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Perde gerisinde dönenleri bilecek durumda değilim. Son 48 saatte yapılabilecekleri de geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Her şeye rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle 19 Ekim’den sonra yeni bir dönemin başlamasını ve bu dönemin sözde değil, özde bir yeni dönem olmasını diliyorum. Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı hem de denetleyicisi olmalıdır.