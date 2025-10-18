Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak seçimde; altısı bağımsız, toplam sekiz aday yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların oy pusulasındaki sırası ise şöyle olacak:

1-“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

2-Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3-Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

4-Ahmet Boran (Bağımsız)

5-Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

6-İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

7-Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

8-Ersin Tatar (Bağımsız)

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 777 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, bilgi işlem ve oy giriş sistemi hakkında gazetecilere ve adayların temsilcilerine yönelik dün bilgilendirme toplantısı düzenledi

Özerdağ, seçimde kullanılan bilgi işlem sisteminin tamamen mahkeme bünyesindeki mühendis ve görevliler tarafından geliştirildiğini belirterek, yazılım programının dıştan müdahaleye kapalı olduğunu vurguladı.

Sandıkların ilk açıldığı andan itibaren verilerin farklı ekipler tarafından teyit edilerek, sisteme işlendiğini kaydeden Özerdağ, bilgi işlem sisteminin verilerde tutarsızlık durumunda hata verdiğini belirtti. Özerdağ, sistemin, oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeyecek şekilde çalıştığını kaydetti.

Seçim sonuçlarının yasal olarak 19.00 itibarıyla duyurulmaya başlanacağını hatırlatan Özerdağ, YSK’nın takipte olacağını ve yasaklara uymayanlara gereken işlemi yapacağını belirterek, tüm vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

YSK tarafından kullanılan bilgi işlem sisteminin tamamen mahkemelerin bünyesinde çalışan mühendis ve diğer görevliler tarafından oluşturulduğuna ve geliştirildiğine dikkat çeken Özerdağ, “Sürecin hiçbir safhasında mahkemeler dışında bir kişi veya kurumun dahil olma durumu söz konusu değildir. Yazılım programı dıştan müdahaleye kapalıdır” dedi.

Özerdağ, geçmişte YSK’nın Yakındoğu Üniversitesi ile yaptığı protokoller kapsamında bazı konularda YDÜ mühendislerinden destek alındığını ancak 2018 yılı itibarıyla hiçbir üniversitenin veya çalışanının bu sürece dahil olmadığını belirtti.

Pazar günü oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de tamamlanacağını hatırlatan Özerdağ, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra her sandık alanında, sandık kurullarının öncelikle kullanılmayan oy pusulalarını sayıp, paketleyerek, torbanın içerisine koyduğunu söyledi.

Ardından masa boşatılarak, oyların atıldığı sandığın mührünün açıldığını aktaran Özerdağ, temsilci ve gözlemcilerin önünde oyların masaya boşaltılarak, tasnif işleminin yapıldığını ifade etti.