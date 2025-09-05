Mahkeme, duruşmanın 12 Eylül Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, ayrıca “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa’daki Askeri Mahkeme’de yargılanan sanıkların duruşması ise 10 Eylül’de devam edecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.