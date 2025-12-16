Zanlılar aleyhinde “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamaları bulunuyor.

- Polis olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına savcı ve zanlı avukatları hazır bulundu.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Tahkikat Memuru Mehmet Koray Sözer, yıl içerisinde zanlı S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın ikamet izni çıkarmak amacıyla, K.Ö. ve A.Y.A.’ya kayıtlı Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adreslerini kullanarak sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti.

Sözer, söz konusu kişilerin belirtilen adreslerde ikamet etmediği halde J.N.’nin (K-55) yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S.’nin (K-62) yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M.’nin (E-24) yardımıyla ise O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlendiğini; sahte kira sözleşmelerinin de Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek onaylatıldığını belirtti.

Sahte ikametgâh belgelerinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne sunularak tedavüle sürüldüğünü belirten Sözer, bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını ifade etti.

Sözer, bu işlemler karşılığında sahtekarlıkla kayıt ve E.H’den 15 bin TL, B.S’den 470 dolar, O.S’den 12 bin 500 TL ve F.J’den 10 bin TL temin edildiğini belirtti.

- Zanlıların evinde arama yapıldı

Zanlıların dün mahkeme emriyle tutuklandığını dile getiren Sözer, zanlı S.Ö’nün muhtarlık ofisi olarak kullandığı yer ile zanlı S.Ö ve K.Ö’nün evinde arama yapıldığını dile getirdi.

Aramalarda bazı belgeler, evraklar, kira sözleşmeleri, iki adet muhtarlık mührü ile zanlılara ait cep telefonlarının emare olarak alındığını dile getiren Sözer, zanlı S.Ö ve K.Ö’nün gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Sözer, zanlı A.Y.A.’nın evinde yapılan aramada üç adet dizüstü bilgisayar, bir adet bilgisayar kasası ve meseleyle bağlantısı olabileceğine inanılan evrakların emare olarak alındığını dile getirdi.

Zanlı A.Y.A.’nın kira sözleşmelerini “kendi tarafından” hazırladığını ve bu kira sözleşmeleri karşılığında zanlı S.Ö’den para aldığını söylediğini aktaran Sözer, suçlarını itiraf nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Sözer, ayrıca adreste ikamet etmedikleri halde, söz konusu adreste ikamet ettiklerine dair haklarında sahta kira sözleşmesi ve sahte ikamet belgesi düzenlenen zanlı E.H., O.S ve F.J’nin de gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini dile getirdi.

- “Mesele, ciddi bir mesele”

Söz konusu zanlılara yardım ettiği tespit edilen J.N, E.S ve J.M’nin sorgulandığını dile getiren Sözer, meselenin ciddi bir mesele olduğunu kaydetti.

Soruşturma kapsamında sekiz ifade temin edildiğini belirten Sözer, zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Aranan şahıslar ve alınması gereken ifadelerinin olduğunu aktaran Sözer, zanlıların üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatları da tutukluluk süresine itiraz etmedi, mahkemede söz alarak tahkikat memuruna bazı sorular yöneltti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.