irne Arkın Group Fest 25 kapsamında dün akşam Yeni Türkü grubu konser verdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde saat 20.30’da başlayan konserde, Yeni Türkü hayranlarıyla buluştu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

- Gençlik Konserleri bu gece başlıyor

Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında düzenlenen Gençlik Konserleri ise bu gece Teoman, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Reva konserleri ile başlıyor. Konserler Girne Batı Doğa Parkı’nda yapılacak.

Yarın Manga, Gece Yolcuları, Fikri Karayel; pazar günü ise Athena, Adamlar, Serdar Tuksal, Gancelli sahne alacak.

Biletler, Girne Belediyesi Zeytin Masa’dan temin edilebilirken, online biletler www.kibrisbiletcim.com www.gisekibris.com www.adatickets.com www.tixcy.com adreslerinden veya konser günü kapıdan alınabilecek.

Konser günleri saat 17.00-19.00 arasında konser giriş kapısında bilet satışı 600 TL yerine 500 TL olacak.

- Ücretsiz ulaşım

Girne Belediyesi, Girne Batı Doğa Parkı’na ücretsiz otobüs ve minibüs seferleri düzenleyecek. Seferler, 17.00-22.00 saatleri arasında konser alanına gidiş, 19.00-01.00 saatleri arasında ise konser alanından dönüş şeklinde olacak. Otobüs ve minibüs seferleri ile ilgili detaylı bilgi Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.