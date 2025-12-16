Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan İbrahim Kaşıkçı ile Ekrem Balçık dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 278 gram centetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde İsmet Yapıcı’nın yönlendirmesiyle güneye gittiklerini ve orada bir konumdan uyuşturucuyu aldıklarını, karşılığında Yapıcı’dan içimliklerini almak için ülkeye ithal ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, İbrahim Kaşıkçı ve Ekrem Balçık’ın 20 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini, İsmet Yapıcı hakkında ise yakalama emri çıkarıldığını belirtti. Polis, aranan şahıs olan Yapıcı’nın 14 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının beyanlarında suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçla bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.