Lefkoşa ve Gazimağusa’da, bugün ve dün çıkan yangınlar zarara neden oldu, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da bugün saat 12.30’da bir evin yatak odası içerisinde, muhtemelen şilte üzerine düşen sigaranın şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, ev sakinleri tarafından söndürülürken, İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yatak odasında muhtelif eşyalar yandı.

Yangın sırasından dumandan etkilenen bir ev sakini ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Elektrikli scooter kısa devre yaptı, yangın çıktı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bisikletçi dükkanının servis bölümünde ise, dün, muhtemelen elektrikli scooterin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; elektrikli scooter, bisiklet, bisiklet koltuğu ve reklam brandası yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.