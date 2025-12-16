Polis, Dörtyol’da yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta eski eser niteliğinde olduğuna inanılan taş çapa ele geçirildiğini açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde, R.T. (E-59) yönetimindeki araçta yapılan aramada eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir adet taş çapa bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs R.T. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.G. (E-72) tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.