İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum 5 sanık, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme duruşmanın 1 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi. Duruşmada, iddia makamının tanıklarının dinlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa’daki Askeri Mahkeme’de yargılanan sanıkların duruşması ise 30 Eylül’de devam edecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.