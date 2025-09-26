LBO, Latin Esintisi konserinde Arkın Sayar solistliğinde Bellapais Manastırı bahçesinde tüm zamanların en güzel Latin şarkılarından oluşan bir programla izleyicilerine, Perfidia, Dos Gardenias, Sway, Misirlou, Chan Chan, Cantos de sirena, Dónde Estás Yolanda, Caravan, All of Me, Oye Como Va, Beautiful Maria of My Soul, Amor de Mis Amores, Lágrimas Negras, Corazon Espinado, Meglio stasera, La Ultima Noche şarkılarını sunacak.

Tümü 20.30' da başlayacak festival konserlerinin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, konser girişinden veya online olarak gisekibris.com' dan alınabiliyor.