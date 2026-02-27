Girne–Tatlısu Anayolu’nda motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada sürücü Mikail Akbaş 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edilirken, Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır verilen cezaya “Bir ömrün bedeli bu değil” sözleriyle tepki göstermişti.

Evladı Cemre Yönet'i trafik kazasında yaşamını yitiren acılı anne Gönül Sağır, oğlunun ölüm yıl dönümünde yürekleri dağlayan bir mektup kaleme aldı.

İki yıl önce, 26 Şubat günü pırıl pırıl bir gencin hayattan koparıldığını hatırlatan Sağır, oğlunun 285 promil alkollü bir sürücünün direksiyon başına geçmesi sonucu yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Anne Sağır mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Cemrelerin düştüğü bu ayda, Cemre’m de 285 promil alkolle direksiyon başına geçen bir sürücü yüzünden toprağa düştü

İki yıl önce, 26 Şubat günü pırıl pırıl bir genç melek oldu…

Bu hayattan giderken bile o güzel yüreğinin izini, annesine bir misyon olarak bıraktı:

“Anne, Kıbrıs yollarında insanlar ölmesin. Evde sessizce ağlayıp yıllardır adalet arayan annelerin sesi ol…”

Ben de sana söz verdim Cemre’m…

Trafikte sevdiklerimiz ölmesin diye verdiğim mücadeleye, bir de adalet arayışımız eklendi.

O günden beri o sözü tutuyorum, o misyonu taşıyorum.

Sen, yüreklere dokunmaya ve yüreklerde yaşamaya devam ediyorsun.

Kıbrıs’ın sana bir adalet borcu var.

Annen pes etmedi, etmeyecek.

Adalet sağlanana kadar huzur bulmayacak.

Cemre’m Yüreklerde Yaşıyorsun