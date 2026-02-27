UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off etabı rövanşında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

46. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. 48. dakikada Kerem maçtaki ikinci golünü attı.0-2

68. dakikada Alai'nin içeriye ortasında ceza sahasının uzak noktasında topla buluşan Hudson-Odoi topu ağlara gönderdi. 1-2

Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa macerasını bu sezon için kapattı.