Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, kültür ve sanatı yaşamın ritmi ile buluşturmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Kıbrıs Müzikleri Piyano Konseri” 13 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te gerçekleşecek.

Fakülte bünyesinde eğitim gören genç piyanistler, Kıbrıs müzik repertuarından seçkin eserleri bu konserde yorumlayacak. Program kapsamında; Kıbrıs’ın sevilen eserlerinden “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Dillirga”, “Dolama”, “Gelmedin”, “Gave İşdim Telveli”, “Hanaylar Yaptırdım”, “Kebapçıların Şişi”, “Köprüden Geçemedim”, “Kıbrısım”, “Leymosun Türküsü”, “Mağusa Limanı”, “Portakal Atışalım” ve “Vaporum Üç Borulu” yer alacak.

Uzm. Deniz Amcazade’nin koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikte Arca Akın, Deniz Özkibar, Derin Zeki, Eliz Hastunç, Emre Anbar, İsmet Gürmen, Muzaffer Yeldağ, Öykü Yaşar, Özlem Toycan, Sahil Hacımevlüt, Sıla Küçükceren, Turgut Makinistoğulları ve Vedat Çetiner performanslarını sergileyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserle tüm müzikseverler, Kıbrıs ezgilerinin büyüleyici tınılarını yakından deneyimleme şansı bulacak.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Geleceğin müzik öğretmenlerini; kültürel değerlerin taşıyıcısı ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlayan eğitimciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Müziğin kültürel hafızayı yaşatan en güçlü sanat dallarından biri olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Kıbrıs’ın zengin müzik mirası, bu adanın tarihini, duygularını ve yaşam ritmini içinde barındıran çok değerli bir hazinedir. Öğrencilerimizin ‘Kıbrıs Müzikleri Piyano Konseri’nde bu mirası kendi yorumlarıyla sahneye taşıması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi olarak, geleceğin müzik öğretmenlerini yalnızca teknik açıdan donanımlı bireyler olarak değil; aynı zamanda kültürel değerlerin taşıyıcısı ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlayan eğitimciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Umut Akçıl, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin sahne deneyimini artırırken Kıbrıs’ın müzikal zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı sunuyor” dedi.