Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından organize edilen “Öğrenci Çalıştayı 2026”, DAÜ Eczacılık Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve DAÜ Strateji ve Proje Geliştirme Ofisi iş birliğinde düzenlenen çalıştay, Dr. Jülide Erdal Üngör koordinatörlüğünde ve moderatörlüğünde yapıldı. Çalıştayda, DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimi ile toplum ve hastane eczacılarını temsilen katılımcılar da yer aldı.

Söz konusu çalıştay kapsamında akademik eğitim ile meslek uygulamaları arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği ortamı oluşturulması hedeflendi. Ayrıca DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj süreçlerinin iyileştirilmesi ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlandı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Duygu Adahan Kuran başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek öğrenci çalıştayının oluşturulmasında iç ve dış paydaşların görüşlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Gülcan, söz konusu etkinliğin fakültenin akademik yapısının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ve eczacılık mesleğinin geleceğine yönelik önemli adımlar atılmasına vesile olacağını ifade etti. Ayrıca çalıştaydan elde edilen görüş ve önerilerin değerlendirilerek staj süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Prof. Dr. Gülcan, söz konusu çalışmanın bir ilk olduğunu vurgulayarak yapılan planlama doğrultusunda eğitim ve uygulamaya ilişkin farklı konuların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek öğrenci çalıştaylarında ele alınacağını kaydetti.

Çalıştaya katılan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Duygu Adahan Kuran ise böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalıştay sonuçlarının eczacılık mesleği adına hem eğitim hem de uygulama alanında önemli çıktılar ortaya koyacağına inandığını ifade etti.

Çalıştayın sonunda düzenlenen sertifika töreninde tüm katılımcılara teşekkür edilerek sertifikaları takdim edildi.