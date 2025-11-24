Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Dipkarpaz bölgesindeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı. Bölgeye gerçekleştirilen ziyarette, öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi ve eğitim camiasına verdikleri değer bir kez daha vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetkilileri, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, tüm eğitim emekçilerine duydukları saygı ve minnettarlığı ifade etti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle bir araya gelinerek okulların ihtiyaçları ve bölgedeki eğitim koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde eğitim kurumlarına ve öğretmenlere destek sağlamaya devam edeceğini belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.