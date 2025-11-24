TRT Haber’in aktardığına göre Doğa Koruma Bakanı Tama Potaka’nın duyurduğu karar, 2016’dan bu yana yürürlükte olan “Yırtıcıdan Arındırılmış 2050” stratejisine ilk kez yeni bir türün eklenmesi anlamına geliyor.

Potaka, “soğukkanlı katiller” olarak nitelendirdiği kedi türünün gelincik, sansar, sıçan ve possum gibi türlerle aynı kapsamda hedef alınacağını söyledi.

Bugüne kadar bazı bölgelerde kontrol edilen ve öldürülen vahşi kediler, artık koordineli ve geniş kapsamlı imha programlarına tabi tutulacak.

Ülkede 2,5 milyon vahşi kedinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Pukunui veya Güney dotterel kuşunun yok olma noktasına gelmesinden vahşi kediler sorumlu tutuluyor ve ayrıca Ruapehu Dağı çevresindeki yarasaları öldürdükleri belirtiliyor.

Potaka, Radio New Zealand’a yaptığı açıklamada, “Biyoçeşitliliği artırmak ve doğal mirasımızı korumak istiyorsak bu yırtıcıları ortadan kaldırmak zorundayız.” dedi.

-Geçmişte tepki toplamıştı

Yabani kedilerin listeye eklenmesi uzun süren bir kampanya sürecinin ardından geldi. 2013 yılında çevreci Gareth Morgan’ın başlattığı “Cats to Go” kampanyası ülkede büyük tepki görmüş, çocuklara yabani kedi vurma yarışması ise hayvan hakları savunucularının sert eleştirilerine neden olmuştu.

Ancak Doğa Koruma Bakanlığı, son strateji taslağına gelen geri bildirimlerin yüzde 90’ının vahşi kedilerin kontrolü yönünde olduğunu savundu.

Evcil kediler strateji kapsamında yer almıyor ancak biyoçeşitlilik için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Yeni Zelanda, dünyada evcil kedi sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında ve kedi sahipliğine ilişkin kurallar oldukça dağınık.