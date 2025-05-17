Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, önceki Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü.

Harmancı, Tatar’la görüşmesinin ardından Kıbrıs sorunu ve iki toplum arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunun kimliği ve iradesinin hem kuzeyden hem güneyden tehdit altında olduğunu savundu.

Harmancı, arıtılmış suyun Lefkoşa’nın güneyinde ve kuzeyinde tarımsal kullanıma kazandırılmasını hedefleyen projenin hem arıtma tesisinin mali sürdürülebilirliği hem de iklim değişikliğiyle ortak mücadele anlamında büyük önem taşıdığını belirtti.

Harmancı, projenin adanın kuzeyinde kalan kısmının Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde fonlanmasının planlandığını, güneyde kalan kısmı için ise Kıbrıs Rum yetkilileri tarafından fon arayışının devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs sorunu çözülene kadar olası her yeni geçiş kapısının açılmasını desteklediğini yineleyen Harmancı, Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının öncelik olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile hem fikir olduklarını ifade etti.

Harmancı, Lefkoşa dışında masaya getirilen önerilerde ilerleme sağlanamaması durumunda, konuyla ilgili müzakerelerin Rum tarafının yıllardır talep ettiği Surlariçi’nde yeni bir yaya geçişi ile Haspolat veya Kaymaklı bölgesinde yeni bir araçlı geçiş çerçevesine taşınması önerisini Cumhurbaşkanı Tatar ve ekibine yeniden iletti.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği ve iradesiyle varoluşunun her geçen gün hem kuzeyden hem güneyden gelen baskı, tehdit ve hak ihlalleriyle daha da zorlaştığını savunan Harmancı, buradan çıkış yolunun masadan kaçmak veya kendi içine kapanmaktan değil her yönden gelen baskı ve tehditlere karşı istikrarlı bir duruş ve her türlü hamasete karşı federal zeminde barış ve adaletin sesi olmaktan geçtiğini belirtti.