Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, mülkiyet konusunda yaşanan sorunlara işaret ederek “Sorunların çözümü siyasetin devreye girmesiyle mümkün olur” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Yürüyün de korkmayın, devlet arkanızdadır.” ifadelerini anımsattı.

“Ne yapılması gerekiyorsa, çok önceden yapılmalıydı.” diye konuşan Tufan Erhürman, üç yıldır bu konuyla ilgili söylediklerini hatırlattı. Marifetin, olaylar olduktan sonra harekete geçmek olmadığını vurgulayan Tufan Erhürman, “Karşı davaları da gündeme getirmemiz gerektiğini anlatmıştım. Ama ben orada onlar bize dava açıyor, biz de onlara açalım derdinde değildim. Güneyde mal bırakan çok sayıda Kıbrıslı Türk var. Bu mağduriyetin görünür kılınması gerekiyor. Bu dengeleme, bu işlerin siyasi çözümle hallolabileceğini gösterecek bir adımdır. Ama bunlar yapılmadı.” dedi.

“Şu an itibariyle ‘Biz de dava açalım’ dediğinizde, bu davalar uzun süren davalardır. Güneydeki mahkemelerde oyalama, erteleme davranışı var. Kaç senede Strasburg’a taşıyabilirim? düşüncesi var. Ne yapmamız gerektiğini açıkça konuşmamız lazım.” diye konuşan Erhürman, söz konusu sorunu buraya getirenlerin sorumluluğu yokmuş gibi davrandığını söyleyerek, eleştirdi.

“Şu anda yaşanan hukuki durum şu: Ben kuzeyde yaşıyorum, kuzeydeki hukuka uymakla yükümlüyüm. Ancak kuzeydeki hukuka uygun davrandığım için güneydeki hukuka aykırı davranmış oluyorum. Bunu dünyaya göstermek gerekiyor: Buradaki hukuka uygun davrandığı için güneydeki hukuka aykırı konuma düşüyor.” diyen Erhürman, bu anomaliyi dünyaya anlatmak gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Gerçek anlamda bu sorunların çözümü siyasetin devreye girmesiyle mümkün olur” diyerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, organize bir şekilde hukuku siyasetin aracı haline getirdiğini belirtti.

“Madem bunu biliyoruz, sizin de siyasetle buna yanıt vermeniz gerekir.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin ortaya koyulması gerektiğinin altını çizdi. “Şu anda geldiğimiz noktada sistem tamamen türbülansa girdi. 'Yürüyün, korkmayın; devlet arkanızdadır' diyen süreç, Ben dediydim, geçmesinler güneye, tutuklanacaklar noktasına geldi.” diyen Erhürman, durumu "aymazlık" olarak niteledi.

Erhürman, “Çözüm vardır” ifadelerini kullandı ve çözüm iradesinin masaya koyulması gerektiğine dikkat çekti.

Bir adada inşaat sektörünün hiçbir zaman öncü sektör olmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Turizmde sınır yoktur; insan sayısını kaldırabildiğin oranda turizmi kaldırırsın. Ama hiç olmaması gereken şekilde inşaat öne geçti. Burada da bir alarm vermek istiyorum: Turizm sektörüne de sekte vurmak için girişimler başladı. Bu iş sadece mülkiyetle sınırlı kalmayacak; yükseköğretimle, turizmle devam edecek dedik.” diye konuştu.

“Sarayönü politikasıyla buraya kadar gelinir” diyen Erhürman, “İki devletli çözüme ulaşacağız” derken TDT’de yaşananların da ortada olduğunu söyledi.