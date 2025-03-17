Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Eğitim Bakanlığı’nın okullarda başörtüsüyle ilgili aldığı karar üzerine tepki gösterdi

Yazılı açıklama yapan Özersay, yapılan düzenlemenin laik ve çağdaş eğitime zarar verebileceğini vurgulayarak, hükümetin bu değişiklikle neyi hedeflediğini kamuoyuna net bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtti.

Özersay, “Çocukluğumuzdan bu yana yıllarca laiklik temelinde çağdaş bir temel eğitim aldık ki Anayasamızda da eğitim de dahil hayatın her alanında bu temel üzerinde faaliyet gösterecek bir devlet kurgulanmıştır. Eğitim Bakanlığı’nın eğitime dair tüm uygulamalarının laiklik temelinde olması hem anayasal bir yükümlülüğü hem de topluma karşı bir sorumluluğudur” dedi.

Özersay şöyle devam etti;

“Dün itibariyle (önceki gün) ilk ve orta öğretim Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişiklik neyi hedeflemektedir? Bakanlık bu değişiklikle ne yapmaya çalışmaktadır?

Bu ülkede bu kadar yıldır okullarımızda bu türden bir sorun, toplumsal mesele olmamıştır. Okullarda kıyafet açısından belirli kuralların olması ve uygulanması bu kadar yıldır bir rahatsızlık yaratmamışken şimdi ne yapılmaya çalışılmaktadır?

Eğitim Bakanlığı bu konuda gecikmeksizin laiklik ve çağdaş eğitim yükümlülüğünü akılda tutarak kamuoyunu aydınlatıcı açıklama yapmalıdır.

Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş eğitim vizyonundan ve özellikle laiklikten sapılmasını Kıbrıs Türk halkının kabul etmesi mümkün değildir”