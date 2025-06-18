Politis gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin Kıbrıs Türk evlerinin geçmişte tatil evleri olarak "rekabetçi ihale yoluyla" tahsis edilmesi olanağının kaldırdığını yazdı. Habere göre, bu kararla birlikte Kıbrıs Türk evlerinin ilk ev olarak sadece göçmenlere verilmesi sağlanacak.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros, bu kararla birlikte tüm Kıbrıs Türk evlerinin, ilk ev olarak sadece göçmenlerin kullanımına verileceğini ifade etti. Kettiros ayrıca Kıbrıs Türk evlerinin artık yeniden yazlık ev olarak verilemeyeceğini de belirtti.