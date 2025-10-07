Uluslararası nitelikteki bu yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların yanı sıra, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de yarışmacılar katıldı. Bu zorlu rekabetin içinden sıyrılan Ogün Özgökçen – İbrahim Yücetürk ikilisi;

• 1. Sektör Birinciliği

• Uluslararası Kategori Birinciliği

• Genel Klasman Üçüncülüğü

elde ederek önemli bir başarıya ulaştı.

Kıbrıs Surfcasting Takımı’nın Altın Kanca Turnuvası'nda kazandığı bu başarı, yalnızca madalyalarla değil, aynı zamanda sergilenen takım dayanışması ile de hafızalarda yer etti.

Ogün Özgökçen ve İbrahim Yücetürk, üç ödül birden kazanarak ülkeye büyük bir gurur yaşatırken, aynı takımdan Cengiz Ercantan, son anda yaşadığı aksilik nedeniyle yarışmaya tek başına katılmak zorunda kaldı. Sergilediği yüksek performansa rağmen podyumu kıl payı kaçıran Ercantan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Biz bir takımız. Kazanan hepimiziz.”

Turnuva süresince dostlukların pekiştiği, takım ruhunun ön plana çıktığı bu uluslararası etkinlik, Kıbrıs’tan katılan sporcular için unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Takım sözcüsü Ogün Özgökçen, turnuva sonunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“AKOB-DER Başkanı Sayın Serkan Talha Koç ve tüm ekibi, bizleri karşılamalarından uğurlamalarına kadar geçen sürede her anımızda yanımızda oldular. Bizi adeta evimizde hissettirdiler. Bu samimi ev sahipliği için kendilerine ve Mersin halkına teşekkür ediyoruz.”

Surfcasting camiasında özel bir yeri olan Altın Kanca Turnuvası’nda elde edilen bu başarı, Kıbrıs’ta sportif balıkçılığın gelişimi için de önemli bir ilham kaynağı olacak.

______________

Yarışmaya Katılan Sporcular:

• Ogün Özgökçen – İbrahim Yücetürk

• Cengiz Ercantan