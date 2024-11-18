Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Proje Direktörü Nigar Göksel, Kıbrıs’ın Türkiye için bölgesel bir sorun olduğunu ve Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin doğrudan önceliği olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Göksel, Türkiye’nin jeostratejik ve ekonomik taleplerinin yerel çatışmaları aştığını kaydederken, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmaya devam ettiğini ve tüm müdahil tarafları olumsuz etkilediğini belirtti.

Kıbrıs sorununun Türkiye’den çok Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için öncelik olduğunu ifade eden Göksel, Kıbrıs sorunundaki durumun yıllardır aynı olduğunu; doğrudan çatışma olmadığını, kimsenin ölmediğini ve acil çözüme doğrudan ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Habere göre Göksel, Uluslararası Kriz Grubu olarak hazırladıkları raporun da ortaya koyduğu üzere, şu anda önemli olanın ticaret ve seyahat alanlarını açarak çatışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek olduğuna inandığını belirterek, böylelikle sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında değil, Rumlar ile Türkiye arasında da etkileşimin artacağını söyledi.

Göksel, daha geniş bir paketin parçası olarak, Türkiye’nin limanlarını Rum gemilerine ya da Rum limanlarına gidecek olan Avrupa gemilerine açmasını önerdiklerini ve böylece, bir tür ekonomik fayda sağlanacağını ifade etti.

Habere göre Göksel, kısıtlayıcı sınırların kaldırılması gerektiğini kaydederek, aynı şeyin, daha az ekonomik kısıtlama ile Türkiye’ye olan bağımlılığı azalabilecek ve bunun da zamanla, kendileri açısından ekonomik bir kurtuluşa dönüşebilecek olan Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu belirtti.