Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi (ADA-KOOP) arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlendirilmesi, eğitim ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 14 Ağustos 2026 Cuma günü, saat 14.00’te DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile ADA-KOOP Başkanı Bilge Kanlı imza koydu. Protokole KKTC Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de şahit olarak imza attı. Söz konusu protokol imza törenine DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ - KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, DAÜ Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi ile ADA-KOOP heyeti katıldı.

İmzalanan protokol ile DAÜ ve ADA-KOOP’un sahip oldukları bilgi, deneyim ve uzmanlıkları bir araya getirerek Kıbrıs Türk toplumuna katkı sağlayacak ortak çalışmalar yürütmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında özellikle kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha etkin rol üstlenmelerine yönelik eğitim, proje ve farkındalık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Protokol doğrultusunda taraflar birey, aile ve toplum düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Protokol ile kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan mesleki ayrımcılıkla karşılaşmalarına dikkat çekilmesi ve farklı istihdam alanlarında kadın temsilinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor.

“Çeşitli Çalışmalar Hayata Geçirilecek”

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitelerin temel görevlerinin eğitim vermek ve araştırma yapmakla sınırlı olmadığını belirterek üniversitelerin aynı zamanda topluma hizmet etme sorumluluğu da taşıdığını vurguladı. ADA-KOOP ile imzalanan protokolün bu sorumluluğun önemli ve anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüyle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. İş birliği kapsamında eğitim projelerinden kurumsal desteğe kadar çeşitli çalışmaların hayata geçirileceğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, protokolün kadınların gelişimine katkı sağlayacak güçlü ve sürdürülebilir adımların başlangıcı olmasını temenni etti.

“Önemli Bir Kazanım Olacak”

ADA-KOOP Başkanı Bilge Kanlı, DAÜ ile böyle anlamlı bir iş birliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, özellikle Gazimağusa’daki kadınların ev ortamından çıkarak sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılım sağlamalarının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Kadınların değerli akademisyenlerden eğitim almalarının, yeni iş birlikleri geliştirmelerinin ve üretim süreçlerinde daha güçlü hâle gelmelerinin önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Kanlı, bu süreçte kendilerine destek veren DAÜ Rektörlüğüne ve akademisyenlere teşekkür etti.

“Toplumsal Kalkınma Açısından Vazgeçilmez”

KKTC Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ise kadın emeğine saygının ve kadınların üretken yapıya kavuşmasının toplumsal kalkınma açısından vazgeçilmez olduğunu kaydetti. DAÜ’nün kadınlara sunduğu desteğin son derece kıymetli olduğunu belirten Canaltay, iş birliğinin Gazimağusa ve çevre bölgelerde yaşayan kadınların gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti