Akademik kariyerini ileri taşımak, alanında uzmanlaşmak veya bilimsel araştırmalarda aktif rol almak isteyen adaylar için Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik burs olanakları devam ediyor.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, farklı disiplinlerde sunduğu 240 yüksek lisans ve doktora programıyla lisansüstü eğitim hedefleyen adaylara geniş bir tercih alanı sunuyor. Yüzde 100’e varan burs olanaklarıyla desteklenen programlar; öğrencilerin akademik ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına, bilimsel araştırma süreçlerine katılmalarına ve kendi alanlarında derinleşmelerine imkan sağlıyor.

Güçlü akademik kadrosu, modern laboratuvarları, gelişmiş araştırma merkezleri ve uygulama olanaklarıyla lisansüstü eğitimi bilimsel üretimle bütünleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma süreçlerinin aktif bir parçası haline getiriyor.

2026-2027 akademik yılı güz döneminde yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamak ve burs olanaklarından yararlanmak isteyen adaylar, başvuru ve programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye aday.neu.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri gibi 0548 843 0535 numaralı telefondan da bilgi alabiliyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Lisansüstü öğrencilerimizi bilimsel üretimin yanı sıra uygulama ve araştırma süreçlerinin de aktif bir parçası olarak yetiştiriyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine farklı disiplinlerde geniş bir program seçeneği sunduklarını belirterek, lisansüstü eğitimi güçlü akademik kadro, gelişmiş araştırma altyapısı ve uygulama olanaklarıyla desteklediklerini ifade etti. Öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, araştırma ve bilimsel üretim süreçlerine doğrudan katılarak gelişmelerini önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası üniversite sıralamalarında elde ettiği derecelerin de üniversitenin akademik ve bilimsel kapasitesinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Lisansüstü öğrencilerin modern laboratuvarlardan, gelişmiş araştırma merkezlerinden ve uygulama alanlarından yararlanabildiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitenin spor dostu kampüs anlayışının da akademik yaşamı sosyal ve sportif olanaklarla desteklediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünya sıralamalarında elde ettiğimiz başarıları, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ve araştırma ortamının niteliğini sürekli geliştirme sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizin kendi alanlarında derinleşirken bilimsel araştırmalara, uygulamalı çalışmalara ve üniversitemizin sunduğu sosyal ve sportif imkanlara aktif biçimde katılmalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.