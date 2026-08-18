Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında en fazla öğrencinin yerleştiği üniversite olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılı yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih ederek yerleşen öğrenci sayısı 2545 olurken, Lefke Avrupa Üniversitesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısını sürdürdü. Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yerleşen toplam 2545 öğrencinin 1457’si lisans, 1088’i ise ön lisans programlarında eğitim almaya hak kazandı. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerine yerleşen toplam öğrencilerin %22,03’ü eğitim hayatını LAÜ’de sürdürmeyi tercih etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermek Üniversitemiz için gurur vesilesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, YKS sonuçlarına göre LAÜ’nün bu yıl da KKTC’nin en fazla öğrenci yerleşen üniversitesi olmasının, Üniversitenin gelecekteki gelişimi ve başarılarını sürdürülebilir kılması açısından önemli bir sonuç olduğunu ifade etti. Yükselen “Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermek Üniversitemiz için gurur vesilesi olmuştur. LAÜ’nün güçlü eğitim altyapısı, alanında yetkin akademik kadrosu, 32 farklı programında sahip olduğu uluslararası akreditasyonları, etkin tanıtım stratejileri, öğrencilere yönelik burs ve ücret politikaları ile öğrenci memnuniyetini merkeze alan uygulamaları, elde edilen bu önemli başarının temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ulaşılan bu sonuç yalnızca son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların değil; uzun yıllara yayılan emeğin, kararlılıkla sürdürülen çalışmaların ve istikrarlı gelişimin bir yansımasıdır. Ortaya çıkan başarı, LAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışını, uluslararası görünürlüğünü, öğrencilerin memnuniyetini ve topluma değer katma hedefini merkeze alan yaklaşımının somut bir karşılığı olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Elde edilen bu sonucun, Üniversitenin 36 yıllık gelişim sürecinde ortaya koyduğu istikrarlı ilerlemenin ve kararlılıkla sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Yükselen, “Bu istikrarlı başarının ortaya çıkması, üniversite olarak ortaya koyduğumuz çalışmaların, belirlediğimiz hedeflerin ve uzun vadeli yaklaşımımızın somut bir sonucu olması açısından son derece değerlidir. Aynı zamanda bu sonuç, Üniversitemizin gelecekteki büyüme ve gelişme hedeflerini daha güçlü bir şekilde hayata geçirmesi ve uluslararası alandaki konumunu daha da ileri taşıması için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturmuştur” dedi.

KKTC’ye yerleşen öğrencilerin %22,03’ü LAÜ’yü tercih etti

LAÜ’ye bu yıl yerleşen öğrenci sayısının 2545’e ulaştığını ve Üniversite’ye yerleşen öğrenci sayısının yıllar içerisinde istikrarlı bir artış gösterdiğini belirten Yükselen, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversitelerini tercih eden öğrencilerin %19,41’inin, 2024 yılında %20,81’inin, 2025 yılında ise %21,90’ının LAÜ’ye yerleştiğini ifade etti. Bu yıl açıklanan sonuçlarla birlikte söz konusu oranın %22,03’e yükseldiğini vurgulayan Yükselen, LAÜ’nün öğrenci tercihlerindeki payının her yıl istikrarlı biçimde artış göstermesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin sayısındaki artışa rağmen LAÜ’nün toplam yerleşmeler içerisindeki payını sürekli olarak yükseltmesinin, Üniversitenin tercih edilirliğini ve sürdürülebilir başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Yükselen, “2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da KKTC üniversitelerine yerleşen her 5 öğrenciden biri eğitim hayatına Lefke’de devam edecektir. Bu tablo, yalnızca Üniversitemiz için değil, Lefke bölgesinin gelişimi ve geleceği açısından da önemli ve mutluluk verici bir sonuçtur” dedi.

LAÜ’nün QS Dünya Üniversiteler Sıralaması ile Times Higher Education Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda yer aldığına da dikkat çeken Yükselen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizin son yıllarda akademik ve kurumsal alanda elde ettiği önemli başarılar; akademik kadromuzun güçlü yapısını, araştırma ve yayın performansımızı, öğrencilerimizin memnuniyetini ve uluslararası düzeyde artan görünürlüğümüzü açıkça ortaya koymaktadır. Bu başarının ortaya çıkmasında bizlere her zaman büyük destek veren Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, akademik ve idari kadromuza, büyük bir özveriyle görev yapan Üniversitemizin tanıtım ofisi ile Türkiye temsilciliklerindeki çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Yükselen, “Önümüzdeki dönemde amacımız elde ettiğimiz bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve istikrarlı yükselişimizi devam ettirmektir. Bizim için asıl başarı, bir kez elde edilen sonuçtan çok, doğru stratejiler ve kararlı çalışmalarla bu başarıyı önümüzdeki yıllarda sürdürebilmektir. Bundan sonraki hedefimiz de bu başarı anlayışını daha ileri taşıyarak, LAÜ’nün istikrarlı yükselişini kalıcı bir başarı kültürüne dönüştürmektir” diyerek sözlerini noktaladı.