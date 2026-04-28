Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda finalistler belli oluyor.
Kıbrıs Kupası'nda yarı final rövanş maçları bugün 15.30'da oynanacak. İlk maçlarda Cihangir ve Gençlik Gücü takımları avantajlı skorlarla sahadan ayrılmışlardı.
Kupa yarı final 2. maç programı şöyle:
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Cihangir (Evren Karademir)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – C. B. Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)
İlk maç sonuçları;
Cihangir 3-1 Karşıyaka
Gençlik Gücü 3-2 Küçük Kaymaklı