“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü” Güney Lefkoşa’da bu sabah gerçekleştirilen askeri geçit töreniyle kutlandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan’ı temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de törene katıldı.

Geçit törenine, Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 ve RMMO’ya yeni alınan H145M helikopterleri ile “BARAK MX” hava savunma sistemleri damgasını vurdu.

“Alphanews” haber sitesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, askeri geçit törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kurtuluş hedefine ulaşmak için mücadele ederken, ülkemizin tüm güç unsurlarını sözde değil fiiliyatta güçlendirmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis açıklamasında, içte güçlü bir ekonomiye, adil bir hukuk devletine ve birlik-beraberliğe sahip olunurken, dışta aktif ve bölgesel çözümlerin parçası olunan bir politika izlediklerini belirterek, geçit töreninde, “hepsi olmamakla birlikte, Güney Kıbrıs’ın son dönemde edindiği bazı yeni silahları gördüklerini” vurguladı.

Bu çabanın, AB’nin sunduğu argümanlar ve ABD gibi stratejik ortaklarla işbirliklerini değerlendirilerek devam edileceğini belirten Hristodulidis, Yunan F-16’larının törene katılmasının ne gibi mesajlar verdiği şeklindeki soruya ise; “Yunanistan ve Kıbrıs’ın ortak mücadelesine, vatanımızın özgürleşmesi ve yeniden birleşmesine ilişkin net mesajlar verirken, ikinci olarak ise AB üyesi ve bölgenin ülkeleri olarak Kıbrıs ve Yunanistan’ın güvenlik ve istikrar merkezleri olduklarını fiiliyatta da ortaya koymaktadırlar” yanıtını verdi.

- -Palmas: “Her imkanı kullanacağız”

Haber sitesi bir diğer haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın askeri geçit töreni sonrasında yaptığı açıklamayı aktardı.

Palmas açıklamasında özetle; “Savunma Bakanlığı olarak, devletin caydırıcı ve operasyon gücünü arttırarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasını güçlendirmek adına mümkün olan her şeyi yapacaklarını” vurguladı.

- -Davakis: “F-16’lar ortak doktrinin bir kanıtı”

Öte yandan “Sigmalive” haber sitesi, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis’in yaptığı açıklamada, Yunan F-16’ların tören alanı ve Lefkoşa üzerinde uçuş gerçekleştirmelerinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki “ortak savunma doktrininin fiili kanıtı olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Davakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerine vurgu yaparken, “Bu söylemlerin F-16’ların tören alanı ve Lefkoşa üzerinde geçişiyle kanıtlandığını” savundu.