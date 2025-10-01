Mesarya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 1’inci Uluslararası Kültür Sanat ve Spor Festivali 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bugün düzenlediği basın toplantısında, halkı festivale katılmaya çağıran Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, “Bölgemiz kültür şöleni yaşayacak” dedi.

Latif, festivalin, Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Aslanköy, Dörtyol, Turunçlu ve Korkuteli’ni kapsayacağını, halk dansları, konserler ve spor müsabakaları düzenleneceğini belirtti.

Festivalin Mesarya’ya sosyal ve kültürel canlılık getirerek ekonomiye de katkı sağlayacağına inanç belirten Latif, “Mesarya’nın kalbi bu festivalde atacak” dedi.

Kıbrıs’ın halk dansları ve geleneklerinin uluslararası platforma taşınacağını da kaydeden Ahmet Latif, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ülkede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da belirtti.

- Kadirağa: “Barışa, sevgiye ve kültürel farklılığa da kapı aralayacağız”

Belediye Meclis üyeleri ve bölge muhtarlarının da katıldığı basın toplantısında, festivalin komite başkanlığını da üstlenen Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da söz aldı.

Kadirağa, federasyon olarak tüm belediyelerin, kurum ve kuruluşların yanında olduklarını belirtti.

Festivalin, Mesarya Belediyesi’ne bağlı köylere de yayılacağını, Dörtyol, Aslanköy, Korkuteli ve Turunçlu’da kısa gösteriler yapılacağını aktaran Kadirağa, sahne gösterileri ve konserlerin Akdoğan, Paşaköy, İnönü ve Vadili’de olacağını söyledi.

7 Ekim Salı günü saat 18.15’te Akdoğan’da yapılacak kortejle başlayacak festival boyunca KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Kırgızistan, Bulgaristan, İran ve Cezayir’den halk dansları ekiplerinin sahne alacağını aktaran Kadirağa, “Bu festival, barışın, dostluğun ve dayanışmanın dansla anlatılacağı bir çağrı olacak” dedi.

11 Ekim’deki gala gecesinde “Kıbrıs Gecesi” ve “Ülker Gecesi” yapılacağını, konuk ekiplerin kendi stantlarında ülkelerini ve yiyeceklerini tanıtacağını belirten Kadirağa, festival boyunca çocuklara yönelik etkinlikler de olacağını söyledi.

Özlem Kadirağa, spor etkinlikleri kapsamında tavla turnuvası, hala saha futbol turnuvası ve atış turnuvası yapılacağını belirtti.

Konuşmasında yakın coğrafyadaki savaşlara değinen Özlem Kadirağa, bu festivalle, barışa, sevgiye ve kültürel farklılığa da kapı aralayacaklarını söyledi.