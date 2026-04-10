Sendika başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer temsilciler, dün Başbakanlıktan sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) binasına yürüyerek, basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a araba lastiği hediye etti.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ile sendika Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, binanın asansörüne lastik koydu ve Gürsel Uzun’un Kıb-Tek binasında bulunduğu kata iki adet araba lastiği gönderdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, eylemde yaptığı konuşmada Teknecik Elektrik Santrali’ndeki makinaların durumuna değindi. Tuğcu, Teknecik’teki 2,4,5,7 ve 8 numaraları dizel makinelerin kırık olduğunu söyledi, gaz tirbünlerinin 2 tanesinin kırık olduğunun bilgisini verdi.

“Bu eksiklikler Kıb-Tek’i yöneten ve bize ‘köpek’ diyen zihniyetin beceriksizliğinden dolayıdır” diyen Tuğcu, kendilerinin taleplerinin söz konusu dizel makinelerde bağımsız denetlenme yapılması olduğunu dile getirdi. Makinelerin neden kırık olduğunun kendilerinin bildiğini aktaran Ahmet Tuğcu, bunun raporlanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’u da eleştiren Tuğcu, Uzun aleyhinde olduğunu savunduğu Sayıştay raporlarına değindi.

Ahmet Tuğcu “Buranın bir meşhur sahte kabadayısı var; Kıb-Tek Müdürü Gürsel Uzun. Bay Gürsel, Toprak Ürünleri Kurumu‘nda (TÜK) çevirdiğin filmler Sayıştay raporundadır. Sayıştay, yaptığın yolsuzlukları, usulsüzlükleri belgelemiştir. Ben değil, bu ülkenin denetçisi Sayıştay Başkanlığı söylüyor. İşçileri aşağılıyor, tehdit ediyor ve baskı altında tutmaya çalışıyor. Gürsel Uzun; toplumsal mücadeleden dolayı sana hak ettiğin dersi veremedik. Bu işlerin bittiği gün senin için burayı kabusa çevireceğiz. Yarını bekle.” dedi.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sosyal medya hesabından halkı ve emekçiyi düşman gören paylaşımlar yaptığını söyledi. Peksever, “Kurumun ihtiyaçlarını hayata geçirmek yerine kişisel çıkarlar peşinde koşmaya devam ediyor. Boşuna paylaşımlar yapmasın. Çantasını alıp torun sevmeye gitsin çünkü kısa süre sonra yargılanacak. Şatafatlı hayatı son bulacak” dedi.

El-Sen Başkanı Tuğcu’nun “yolsuzluklar, rüşvet ve liyakatsizlik” iddiaları hakkında Polis Genel Müdürlüğü’nde 10’a yakın şikayet olduğunu dile getiren Peksever, bu şikayetlerin sonuçlanmasının elzem olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı da, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile KIB-TEK Genel Müdürünün görevlerinin ne olduğunu bilmediğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

“KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile KIB-TEK Genel Müdürü, üyelerimizin üzerinden elinizi çekin.” diyen Bıçaklı, yanlışlarından vazgeçilmesini istedi.

Toplu İş Sözleşmesi süresinin 31 Aralık'ta bittiğini anımsatan Bıçaklı, hala daha toplu sözleşme görüşmesine davet yapılmadığını söyledi.