Sendika temsilcileri, dün Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) binaları önünde basın açıklaması yaparak, mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Sendika temsilcileri açıklamalarında, mücadelenin devam edeceğini, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısı pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelirse, eyleme pazartesi devam edeceklerini kaydetti.

Açıklama sırasında polis, her iki noktada da güvenlik önlemleri aldı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, uzun bir süredir yollarda ve sokaklarda oldukları söyledi.

Karşılarında “ne yaptığını bilmeyen bir hükümet” olduğunu savunan Bıçaklı, yönetimdeki beceriksizlik nedeniyle “maliyenin batağa sürüklendiğini” ileri sürdü.

Hükümetin elini çalışanın, emeklinin ve dar gelirli vatandaşın "cebine sokmaya çalıştığını" savunan Bıçaklı, “Her yerde zam yapacaksınız ama maaşlara yapmayacaksınız. Böyle bir zihniyet var ortada... Bizim buna katılmamız mümkün değil.” dedi.

Hükümetin Yasa Gücünde Kararnameleri geri çekmek zorunda kaldığını söyleyen Bıçaklı, “Bu, halkın zaferidir.” diye konuştu.

“Yalan makinesini de yaktılar. Başbakanın verdiği sözü, bakanları yalanlar.” diye konuşan Bıçaklı, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün yasanın geçirilmeye çalışıldığını ancak ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Bıçaklı, “Pazartesi günü bu yasayı geçirmeye zorlamaya çalışırlarsa, biz yine Meclis'in önünde olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Yasa Meclis'te görüşüldüğü sürece orada olacağız.” dedi. Hükümete çağrıda bulunan Bıçaklı, “Zerre kadar halkı düşünüyorlarsa bu yasayı geri çekerler” dedi.