Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın görevden alındı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa'nın görevden alınmasıyla birlikte yeni atama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KIB-TEK'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı eski EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç oldu.

İşte o karar:

“Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, Ü(K-1)657-2022 sayı ve 31.8.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hüseyin Paşa'nın bu görevden alınmasına ve yerine Kubilay Özkıraç'ın atanmasına karar verdi.”