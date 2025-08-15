Enerji sektöründe global ölçekte faaliyet gösteren Aksa Enerji, KKTC futboluna verdiği desteği iki sezon daha sürdürecek. 2021 yılından bu yana liglerin isim sponsoru olan şirket, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında da Süper Lig, 1. Lig ve A2 Liglerinin isim haklarını üstlenecek.

İmza töreninde konuşan Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, spora olan desteklerinin uzun vadeli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Şentürk, “20 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs’ta sadece enerji üretmekle kalmıyor; kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında da kalıcı değerler yaratıyoruz. Futbolun toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren güçlü bir spor dalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise, önceki anlaşmanın iki yıl için 9 milyon TL olduğunu hatırlatarak, yeni anlaşmanın bedelinin 18 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti. Sertoğlu, “Bu, futbolumuza ve gençliğimize ciddi bir katkı. Aksa Enerji’ye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji, KKTC’de enerji üretiminin yanı sıra sosyal yatırım projelerine de imza atıyor. Şirket, 10 yıldır aralıksız düzenlenen Aksa Fotofest ile fotoğraf sanatına destek veriyor. Spor alanında ise kulüp destekleriyle başlayan katkılarını, son dört yıldır lig isim sponsorluğu ile sürdürüyor.

Yeni anlaşma kapsamında ligler, Aksa Süper Lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 Süper Lig ve Aksa A2 1. Lig isimleriyle oynanacak. Aksa Enerji, önümüzdeki iki sezonda da futbolun marka değerini yükseltmeyi ve genç sporcuların gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.