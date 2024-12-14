Voleybolda 2024-2025 Sezonu U13 Erkekler Ligi sezon şampiyonluğunu Karpaz Gate Marina (KGM) kazandı.

İskele Spor Salonu’nda oynanan Final Serisi ikinci karşılaşmasında rakibi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’u (GMBÇS) 3-2 mağlup etme başarısı gösteren KGM seride durumu 2-0 yaptı ve U12 kızlardan sonra U13 erkeklerde de sezon şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Federasyon Başkanı Enver Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alibaba tarafından takdim edildi.