Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde U13 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşması Perşembe akşamı Atatürk Spor Salonunda oynandı. KGM rakibi GMBÇS u 3-0 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

U13 Erkeklerde Serinin ikinci karşılaşması 3 Aralık Salı akşamı oynanacak.

U12 Kızlar Final Four mücadelesi bu akşam başlıyor.

Necati Taşkın Spor Salonunda oynanacak olan gecenin ilk karşılaşmasında GMBÇS ile CİHANGİR GSK saat 18.00 de karşı karşıya gelecek . Bu maçın ardından KGM-MVOSD müsabakası oynanacak.