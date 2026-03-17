Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız yol güvenliği konusunda yazılarımızı takip ettiklerini belirterek tüm uyarılara rağmen ülkemizde yol güvenliğinin hiç düzelmediğini ifade ettiler.

Lefkoşa’da Kanerler Ltd. binası önünde Gönyeli çemberi ile Devlet Hastanesi arasında kalan refüj içinde bulunan fotoğrafta görülen aydınlatma lambasının direğinin uzun zamandır yan yatmış vaziyette olduğunu belirten duyarlı bazı sürücülerimiz bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Bu direğin büyük bir ihtimalle bir kaza sonucunda araç sürücüleri tarafından üzerine çıkılmasıyla eğrildiğini belirten duyarlı sürücülerimiz “Belki de bu direğe çarparak zarar veren sürücüye polis tarafından kamu malına zarar vermekten ceza kesilip, tahsil edilmiştir bile. Ancak alınan para maalesef tamire gitmedi ve maaşların ödenmesine gitmiş olsa gerek. Haftalardır bu direk eğri bir şekilde duruyor” diyerek isyanları dile getirdiler.

Yetkililerin yol güvenliğini sağlaması için göreve davet eden duyarlı sürücülerimiz kesilen cezaların trafik ve yol güvenliğine harcanması gerektiğini vurguladılar.