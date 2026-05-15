Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda marketlerden meyve alışverişi yapamaz olduklarını zira fiyatların oldukça uçuk olduğunu belirterek sitem ettiler.

Ülkemizde yetişen meyveler dışındakilerin hepsinin kilosunun 75 TL’nin üzerinde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Mandalina, portakal, muz, elma, armut gibi ülke dışından gelen meyvelerin fiyatları hiç düşmüyor. Bunların kilo fiyatları en az 75-150 TL civarı oluyor” dediler.

Bu arada ülkemizde yetişen ilkbahar ve yaz meyvelerinin yavaş yavaş reyonlarda yerini almaya başladığını ancak onların fiyatının da adeta el yaktığını dile getiren vatandaşlarımız “Kayısı, nektarin gibi meyvelerin fiyatları 200-300 TL arasında. Kavun ile karpuz ise 100-150 TL kilosu satılıyor” dediler.

Bu fiyatlarla meyve yemenin şu anda zor olduğunu yineleyen vatandaşlarımız özellikle dışarıdan gelen meyvelerin fiyatlarına bir kontrol gerektiğini sözlerine eklediler.