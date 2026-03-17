Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç sahipleri, yeni hükümetten bazı beklentileri olduğunu dile getirerek bu beklentilerini bizler aracılığıyla paylaştılar.

Araç kayıt ve ehliyetlerle ilgili yasanın çok eski olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “1955 yılından kalan yasaya el atın artık” diyerek yetkililere çağrı yaptılar.

Bize gönderdikleri fotoğraflarla biri kamyon diğeri fotoğrafta görüldüğü gibi van tipi araç olduğunu belirten vatandaşlarımız ”Bu iki araç da kamyon ehliyeti gerektiriyor. Çünkü küçük olan 2032 kilodan ağırmış. Dünyada ehliyetler araçların taşıyabileceği yüke göre sınıflandırılıyor.. Daha da komiği aynı arabanın 4 kapılı olanı kilosu hem de çok daha fazla olmasına rağmen D sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor” diyerek bu duruma tepkilerini bizlerle paylaştılar.

Yeni göreve gelen hükümete çağrı yapan vatandaşlarımız bu durumu düzeltmelerini isteyerek, artık dünya gibi standartlara uygun hareket etmek gerektiğini sözlerine eklediler.