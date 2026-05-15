“Kıbrıs bugün ne barışın eşiğinde ne de tamamen kopmuş durumda…”

Uluslararası Kriz Grubu'nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Kıbrıs: Bölünmüşlükte Yaşam” başlıklı son değerlendirmesi böyle bir sonuç ortaya koyuyor.

Ada artık yalnızca çözülmemiş bir siyasi sorunun değil, aynı zamanda uzun süreli bir alışma hâlinin coğrafyası…

Maalesef hepimize “bölünmüşlük” içinde yaşamayı öğretiyorlar.

Hem razı olduklarımız var...

Hem de mecbur olduklarımız...

İsyanımız da var statükoya, dile gelmemiş bir aşkımız da…

Çoğunluk başka bir hayat bilmiyor zaten...

Bir de bu statükoya taşınan nüfus var...

En tehlikelisi de giderek “normalimiz” oluyor bu durum

(Cenk Mutluyakalı)

BAHÇE TEMİZLİĞİ :

Bu yılki bol yağışlar nedeniyle bahçeleri yabani otlar bürüdü. Boyumu aştılar.

Lâptadaki bahçeyi Yaşar Yaman ve ekibi temizledi.

BAL DÖKSEN YALANIR. Teşekkürler Yaşar.

Şimdi sıra Boğazdaki bahçede.

Videolar aşağıda.

Otlar hertarafı kaplamış, incir, dut , zeytin çamlarla yarısta. Yaşarı Beklerik.

Bir uyarı yapmak isterim. Herkes kendi arazisini temizleyin. Belediyelerde halı araziler ile yol kenarlarını ihmal etmesn

Kıb tek ve Orman dairesi elektrik tellerini acil kontrol etsinler.

BU YIL YANGIN ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK VE KORKUTUCU.

AVUSTURALYA da bahçenizi temizlemezseniz, Belediye daha pahalıya temizler, size borç yazar. Ödemezseniz faiz, ceza uygular, sonunda İcra da malı sattırır, alacagını tahsil eder.

HER YIL BU UYARIYI MAYISDA YAPARIM.

(Yücel Dolmacı)

ANNEM BEN KÜÇÜKKEN “SEN DE TURGUT ABİN GİBİ ALÇAK GÖNÜLLÜ OL” DERDİ

Turgut Abim, köylümüz, arkadaşımız, dostumuz, doktorumuz… Sohbeti tatlı, mütevazı, yardımsever insan… Sabahleyin “Turgut Küçük’ü kaybettik” dedi bir dost, inanmak istemedim, yakıştıramadım…

Daha kısa bir süre önce bir şey sormak için aramıştım, karşısında hastası vardı, ona rağmen “sonra bakarız” demedi, “Whatsapp’tan at göreyim” dedi hem hastasıyla hem de uzaktan benimle ilgilendi, son konuşmamızdı bu… Turgut Abim, yalnızca sağlıkta rehberimiz değildi, hayattan da önemli dersler, öğütler verirdi bize…

Turgut Abim beni birkaç kez ameliyat etti, dostluğumuz bir yana hekimliğine, cerrahlığına sonsuz güvenim vardı, iş ahlakına, tecrübesine hayrandım…

Bugün bu acı haber geldiğinde annemin yıllar önce Turgut Abimle ilgili sözleri aklıma geldi. Ben küçükken annem Turgut Abimi örnek verirdi bana; “Bak Turgut doktor çıkıyor ama köye tatile geldiğinde hayvanlarla ilgileniyor, ovaya gidiyor, mandıra temizliyor, hiç büyüklenmiyor. Nereden geldiğini inkâr etmiyor” derdi.

Turgut Abimin ailesi gibi benim ailem de hayvancı, çiftçiydi, annem benim de onun gibi alçak gönüllü olmamı, ta küçüklüğümden Turgut Abimin mütevazılığını örnek almamı isterdi…

Hatırlıyorum da yalnız annem, babam değil, köyümüzde herkes Turgut Küçük’ü takdir eder, onunla gurur duyardı… Her ölüm zamansızdır ama bu gidişin çok zamansız oldu be Turgut Abi… Işıklar yoldaşın olsun…

(Ali Baturay)

Zamanın birinde şampiyonu alkışladık diye, bazı kirli beyinler kirli yorumlar yapmıştı. Kazanana saygı göstermeyi, tebrik etmeyi acizlik gören! Sadece kendi kazanırsa değerli olan “ Kupayı” rakibi kazanınca tu kaka, şikeci veya benzeri tanımlar yapılıyorsa;

Sen kazanınca da o “kupa” değersiz oluyor!

Her şartta kendine ve rakibe “Saygı” duyma kültürünü kazanmak zorundayız!

Güvenin ve saygının olmadığı hiç bir organizasyon değer görmez.

O nedenle zaten hak edilen ilginin ve desteğin verilmediği sporumuzda, bir de spora emek edenler birbirlerini kırar dökerse, vay halimize….

(Eralp Şerifoğlu)