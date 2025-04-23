Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servis’te çok bekletildiği gerekçesi ile bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan Kader Anıtoğlu, kendisini uyaran polisi darp etti. Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı Anıtoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Kader Anıtoğlu’nun ‘kasti hasar’ ve ‘ciddi darp’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlının önceki akşam Girne Akçiçek Hastanesi’nde Acil Servis’te bekletildiğini gerekçe göstererek, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini kaydeden polis, kendisini uyarmaya çalışan görevli polisi de darp ettiğini kaydetti.

İki eli ile görevli polisin yüzünü tokatlayarak üniformasını yırttığını kaydeden polis, “Sen kimsin be” diyerek hakaret ettiğini anlattı.

Zanlının suç üstü tutuklandığını, işlediği suçları itiraf ettiğini belirten polis, 4 tanık ifadesi olduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının davaları görüşülenceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 300’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.