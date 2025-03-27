Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için yeni transfer gelişmesi ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig devleri Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki milli futbolcu için harekete geçti.

Kenan Yıldız'ın menajeri olan Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği aktarıldı. Juventus ise Kenan Yıldız'ı 80 milyon Euro'dan aşağı bir rakamla bırakmak istemiyor.

Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.